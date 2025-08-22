17 yaşındaki Arda on günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Arda Dirmilli (17), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Muğla'da 12 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında Antalya-Seydikemer karayolu Esenköy mevkisindeki döner kavşakta Osman Köse yönetimindeki otomobil ile M.T.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Köse'nin yanında bulunan Arda Dirmilli, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sıhhi tesisatçı Osman Köse, kurtarılamadı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dirmilli de 10 gün yaşam mücadelesini kaybetti. Dirmilli'nin Fethiye'de çıraklık eğitim merkezinde eğitim aldığı ve sıhhi tesisat işi yaptığı öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.