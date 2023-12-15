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16 yıl hapsi olan şüpheliyi JASAT yakaladı

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Aksaray'da silahla tehdit ve hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri tarafından yakalandı.

16 yıl hapsi olan şüpheliyi JASAT yakaladı

AKSARAY - Aksaray'da silahla tehdit ve hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 'silahla tehdit ve hırsızlık" suçundan aranan şüphelinin Aksaray'da olduğunu tespit eden İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli F.Y. isimli şahıs ekiplerin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aksaray JASAT Yakalama Ceza Hırsızlık Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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