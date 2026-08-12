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Samsun'da 16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da 16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Samsun'da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından 16 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., polis ekiplerince İlkadım ilçesinde yakalandı. İşlemlerin ardından cezaevine sevk edilen şüpheli, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.

Samsun'da 16 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, İlkadım ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan F.Ö. yakalandı. "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında 16 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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