Üye Girişi
Haberler

16 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuğu darbedip, babasını bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğünde tartıştığı A.H.'yi darbedip, ardından babası Levent H.'yi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki kız çocuğu M.İ., olay yerinden kaçtı. Olayın ardından düğün kaldığı yerden devam ederken, M.İ.'nin 3 ay önce de R.C.'yi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde,bir düğünde 16 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı. Düğün töreninde tartıştığı A.H.'yi (10) darbedip, ardından babası Levent H.'yi (40) bıçakla yaralayan 16 yaşındaki kız çocuğu M.İ., olay yerinden kaçtı. Olayın ardından düğün kaldığı yerden devam ederken, M.İ.'nin 3 ay önce de R.C.'yi (13) bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi, Uncu Sokakta düzenlenen düğünde meydana geldi. M.İ., iddiaya göre, A.H.?ye tokat attı. Olayı gören baba Levent H., oğlunu darbeden M.İ.'ye tepki gösterdi. Tartışma sırasında M.İ., yanında bulunan bıçakla Levent H.?'yi göğsünden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Davetliler durumu polis ekiplerine bildirirken Levent H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

16 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuğu darbedip, babasını da bıçakla yaraladı

Levent H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada düğünün kaldığı yerden devam etmesi ise dikkat çekti. Polis, olay yerinden kaçan M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

16 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuğu darbedip, babasını bıçakladı

Öte yandan M.İ.'nin, 21 Nisan'da İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Kültürpark'ta tartıştığı R.C.'yi de bacağından bıçakladığı, kısa süre sonra yakalandığı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Serkan Kaplan:

Adam bıçaklayıp serbest bırakmak nedir. Adalet bu konuda yetersiz kalıyor. Sonra herkes kendi adaletini kendisi sağlamaya çalışıyor. Gerçi o kadar çok suç işleniyor ki ülkede hapishaneler yetersiz kalıyor. En iyisi İDAM geri gelmeli acilen. Müebbetleri hemen infaz edip yerlerine bunları koymalı.

Cevap Yaz012Yayından Kaldır
Export 86:

Rabbim Evladın da hayırlısını versin bu yaşta suç dosyası kararmaya başlamış

Cevap Yaz253Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title