16 Yaşındaki Genç Kız 2 Gün Boyunca Kayboldu

16 Yaşındaki Genç Kız 2 Gün Boyunca Kayboldu
Güncelleme:
Diyarbakır'da markete gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Betül Kurt'tan 2 gündür haber alınamıyor. Aile, durumu polis ekiplerine bildirdi ve kızlarını görenlerin haber vermesini istedi.

Olay cumartesi günü sabah saatlerinde yaşandı. Saat 10.00 sularında Bağlar ilçesinde bulunan Körhat semtindeki evde bulunan 16 yaşındaki Betül Kurt, markete gitmek için çıktı. Bir süre gelmemesi üzerine dışarı çıkan aile fertleri, Kurt'u aramaya başladı. Bir türlü izine rastlanılmaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Yakınları, Betül Kurt'u görenlerin kendilerine haber vermesini istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
