16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti

İstanbul Ümraniye'de 16 yaşında olduğu öğrenilen bir genç, boş bir arazide silahla intihar ettiği iddia edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedenini sedyeyle hastaneye götürdü. İsmi açıklanmayan gencin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.