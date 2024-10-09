16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
İstanbul Ümraniye'de 16 yaşındaki bir genç, boş bir arazide silahla yaşamına son verdi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, gencin cansız bedeniyle karşılaştı. İsmi henüz açıklanmayan genç, olay yerinden sedyeyle götürüldü.
İstanbul Ümraniye'de 16 yaşında olduğu öğrenilen bir genç, boş bir arazide silahla intihar ettiği iddia edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedenini sedyeyle hastaneye götürdü. İsmi açıklanmayan gencin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.