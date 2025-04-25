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16 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücüye 60 Bin Lira Ceza

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Çorum'da polis ekiplerinden kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 15 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı ve hem kendisine hem de araç sahibine toplam 60 bin 41 TL ceza kesildi.

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı, 60 bin lira ceza yedi

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihbarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca neticesinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından şahıs ve araç sahibine 60 bin 41 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahar 1. Cadde'de denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki M.T., 19 HF 435 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, 15 dakika süren kovalamacanın ardından Dumlupınar 5. Sokak'ta yakalandı.

Polis ekipleri tarafından ehliyetsiz araç kullanan M.T. ve araç sahibine toplam 60 bin 41 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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