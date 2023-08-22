15 Yıl Sonra Yakalanan Cinayet Zanlısı Suriyeli Kimliğiyle Saklanmış

Jandarma tarafından 15 yıl sonra yakalanan cinayet zanlısının gizlenmek için Suriyelilere verilen geçici korunma kimlik belgesi kullanarak saklandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Haziran 2008 tarihinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ambartepe kırsal mahallesinde yaşandı. A.A. isimli şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini öldürdü. Cinayeti işledikten sonra kayıplara karışan şahıs "Kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, yakın akrabayı öldürme, karşılıksız yararlanma" suçlarından toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2008 yılından itibaren aranan A.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Çalışma sonunda zanlının Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde saklandığı bilgisi elde edildi. Kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakalamayı başardı. Şahsın yapılan üst aramasında yakalanmamak için kullandığı ve sadece yabancı uyruklulara verilen başkasının adına düzenlenmiş geçici korunma kimlik belgesi bulundu.

Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA