15 Yıl Cezası Olan Cinsel İstismar Zanlısı İzmir'de Yakalandı

Cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari zanlı, İzmir'de yunus polislerinin uygulamasında yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliğine bağlı ekipler, kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından dün yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen kontrolde sorgulaması yapılan kişinin, 'Cinsel İstismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Y. olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülen S.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR