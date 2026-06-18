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Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 2 haftada 221 bin TL ceza kesildi

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 2 haftada 221 bin TL ceza kesildi
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Adıyaman'da 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne plakasız, ehliyetsiz, kasksız ve abartılı egzoz gibi ihlallerden 130 bin TL ceza kesildi. Aynı sürücüye geçen hafta da 91 bin TL ceza uygulanmıştı.

Adıyaman'da 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 130 bin TL ceza kesilirken aynı sürücüye geçen hafta da 91 bin TL ceza kesilmişti.

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşında olduğu öğrenilen Y.M., motosiklet kullandığı sırada Filistin Caddesi üzerinde polis ekiplerince durduruldu. Durdurulan motosikletin plakasız olması, sürücünün ehliyetsiz, kasksız olması, egzozun abartılı ses yapması, şasi numarasının kazınmış olmasından dolayı yaklaşık 130 bin TL para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken motosiklet sürücüsü Y.M.'ye geçen hafta da 91 bin TL para cezasının kesildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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