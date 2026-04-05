Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Egemen son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet kazası geçiren 15 yaşındaki Egemen Günaydın, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kazanın ardından serbest bırakılan servis minibüsü şoförü ise yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Egemen Günaydın düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken, kazanın ardından serbest bırakılan servis minibüsü şoförü yeniden gözaltına alınırken sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Karabağ Yolu üzerine 24 Mart Salı günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Egemen Günaydın'ın kullandığı motosiklet ile V.S. idaresindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Egemen Günaydın, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 12 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altına olan Günaydın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Günaydın'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

İncirliova'da büyük üzüntüye neden olan olayın ardından genç yaşta hayatını kaybeden Günaydın için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Günaydın'ın cenazesi toprağa verildi.

Sürücü tutuklandı

Öte yandan kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan servis sürücüsü V.S., Egemen'in hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basınında gündem yaratan manşet! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

4 ülkeyi aynı anda vurdular! Savaş bir anda şiddetlendi
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

17 yaşındaki çocuk iki polise birden dehşeti yaşattı
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

4 ülkeyi aynı anda vurdular! Savaş bir anda şiddetlendi
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...