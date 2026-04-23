15 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, evinde aniden rahatsızlanan B.D. isimli çocuk için ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin, bugün Kaptaş Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı