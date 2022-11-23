15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 27 yıl 2 ay hapis

Eskişehir'de yılbaşı gecesi 15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan şahıs, 3 farklı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2022'nin yılbaşı gecesi Bünyamin M.'nin (37) Tepebaşı ilçesindeki ikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre Bünyamin M., yılbaşı gecesi öncesinde baldızının telefonundaki yazışmaları ve başka birine gönderdiği fotoğrafını kendi telefonuna aktardı. Yılbaşı gecesi eşi ve baldızıyla birlikte evinde alkol alan Bünyamin M., eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti. Sonrasında Bünyamin M., mağdurun olaydan ailesine bahsetmesi durumunda, mağduru kendi telefonuna aktardığı yazışmaları ve fotoğrafı ailesine göstermekle tehdit etti. 15 yaşındaki mağdurun, geçen Şubat ayında şikayetçi olması üzerine şüpheli Bünyamin M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanmıştı.

3 farklı suçtan cezalandırılması istenmişti

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın önceki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Bünyamin M.'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapsini ve suçun üçüncü derece kan ve kayın hısımlığı ilişkisi olan kişiye karşı işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını istedi. Ayrıca, sanık hakkında 'şantaj' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanık Bünyamin M. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce son sözleri sorulan Bünyamin M., suçlamaları reddetti.

İyi hal indirimi uygulanmadı, cezası yarı oranında artırıldı ve 1 suçtan daha suç duyurusu kararı verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bünyamin M.'yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, mağdurun sanığın baldızı olduğu gerekçesiyle cezanın yarı oranında artırılmasına karar vererek, sanık Bünyamin M.'nin hapis cezasını 24 yıla yükseltti ve iyi hal indirimi uygulamadı. Sanığın, "şantaj" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi. Ayrıca, sanık hakkında baldızının görüntülerini kayda aldığı gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR