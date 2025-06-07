Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elinde silah bulunan şüpheli intihara teşebbüs etti. Avrupa Yakası'ndan Asya Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşanırken silahlı şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'a 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar yaşandı. Silahlı şüpheli, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte korkuluklara çıkarak intihara teşebbüs etti.
TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafikte yoğunluk yaşandı.
SİLAHLI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri tarafından ikna edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayın son bulmasıyla köprüde trafik akışı her iki yönden de sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa