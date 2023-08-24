15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda alkollü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda alkollü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

İSTANBUL - Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yaşandı. 34 FJU 120 plakalı kiralık otomobil ile yolun sol tarafından hızla çıkan alkollü sürücü, 34 LR 6919 plakalı cipe çarptı. Ardından otomobil park halindeki başka bir araca, cipte park halindeki bir minibüse çarptı. Kazada cip sürücü ve içinde bulunan 1 yolcu, hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 1'ine olay yerinde müdahale edilirken diğer yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Alkollü otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi.