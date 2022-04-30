15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bayram öncesi trafik denetimi - Haberler

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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bayram öncesi trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bayram öncesi trafik denetimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücülere Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemerinin öneminin olduğu broşürler dağıtıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücülere Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemerinin öneminin olduğu broşürler dağıtıldı. Polis ekipleri denetimde, sürücülere emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme gerçekleştirdi. Polis ekipleri sürücüleri emniyet kemeri takmaları, aşırı hızdan kaçınmaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları konularında uyarıda bulundu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, Ramazan Bayramı öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takmanın öneminin bilgilendirildiği broşürler dağıtıldı. Polis ekipleri denetimde, sürücülere emniyet kemeri takmaları, aşırı hızdan kaçınmaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları konularında uyarıda bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ramazan Bayramı, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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