Araç yangını nedeniyle kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine trafik durdu.

KÖPRÜ TEDBİR AMACIYLA TRAFİĞE KAPATILDI

Alınan bilgiye göre, köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde bir araç alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprü, tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.