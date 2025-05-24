15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki korsan eyleme soruşturma

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki korsan eyleme soruşturma
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İstanbul'da 6 CHP'li milletvekili tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu'nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde 'Free İmamoğlu' yazılı korsan pankart asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da 6 CHP'li milletvekili tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Ekrem İmamoğlu'nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde 'Free İmamoğlu' yazılı korsan pankart asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yol girişine bugün saat 19.40 sıralarında CHP'li milletvekilleri tarafından köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun siluetinin bulunduğu 'Free İmamoğlu' yazılı korsan pankart asıldı. Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek, pankart kaldırıldı. Pankartı asan kişilerin CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir ile Ali Gökçek, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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