15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çıkan bir kişi haraketliliğe neden oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çıkan bir kişi haraketliliğe neden oldu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çıkan bir kişi haraketliliğe neden oldu Köprüye çıkarak etrafa tehditler savurduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir kişi, iddiaya göre etrafa tehditler savurunca hareketli anlar yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çıkan bir kişi haraketliliğe neden oldu

Köprüye çıkarak etrafa tehditler savurduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir kişi, iddiaya göre etrafa tehditler savurunca hareketli anlar yaşandı. Köprüde Avrupa Yakası istikametinden Anadolu Yakası istikametine trafik akışı kısa süreliğine dururken, şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre saat olay 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüye çıkan bir kişi iddiaya göre etrafa tehditler savurdu. Şüpheliyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, trafik de Avrupa Yakası istikametinden Anadolu Yakası istikametine kısa süreliğine durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, trafik akışı da bir süre sonra normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - 3.Sayfa
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