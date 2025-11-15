15 Temmuz'da İşlenen Kadın Cinayeti Aydınlatıldı

Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT), 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde işlenen kadın cinayetini aydınlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda JASAT tarafından Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz 2016'da dört aylık hamile olan N.Ş.'nin cesedinin evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, olayın faillerinin hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenemediğini aktararak şu ifadelere yer verdi:

"Mardin'de yapılan detaylı ve teknolojik çalışmalar sonucu; mevcut delillerin kriminal laboratuvarında tekrar incelenmesi sağlandı. Ortaya çıkan ve elde edilen biyolojik delillerle faillerin peşine düşüldü. Elde edilen yeni delillerle birlikte yapılan mukayeseler sonucu 5 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda; DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G.'nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. 2 şüpheli de tutuklandı. JASAT'ımız faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel JASAT Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde 'kasten öldürme' yüzde 17,4 azalmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA