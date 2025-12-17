Haberler

15 gün arayla bir kişiyi bıçakladı, bir kişiyi de öldürdü

15 gün arayla bir kişiyi bıçakladı, bir kişiyi de öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te 18 yaşındaki Fırat Yakut isimli şahıs, 15 gün arayla bir kişiyi bıçakladı, bir kişiyi de öldürdü.

Bilecik'te 18 yaşındaki Fırat Yakut isimli şahıs, 15 gün arayla bir kişiyi bıçakladı, bir kişiyi de öldürdü. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay dün gece, Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, şahsın karın bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği Suriye uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Olayın aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışmalar, kısa sürede sonuç verdi. Yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin Fırat Yakut (2007) olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kesici alet inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştı.

15 gün arayla bir kişiyi bıçakladı, bir kişiyi de öldürdü

Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliyesine sevk edildi. Şahsın 2 Aralık günüde İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük H.K.A.'yı "yan bakma" sebebiyle bıçaklamıştı.

Sebepsiz yere öldürmüş

Öte yandan Fırat Yakut'un ilk ifadesinde olay öncesi birlikte Kent Ormanı'nda oturdukları arkadaşı olan ve öldürdüğü M.E.H.'ye ailevi sorunlarını anlattığı ve şahsın bu duruma kayıtsız kaldığı için öldürdüğünü söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak

Dünyanın beklediği maça günler kaldı
title