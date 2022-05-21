140 kişinin dolandırdığı 'Escort' operasyonunun detayları ortaya çıktı - Haberler

İnternet sitelerine escort adı altında ilanlar vererek 46 ilde 140 vatandaşı dolandıran 23 üyenin Denizli, Antalya ve Muğla'da yakalandığı operasyon ile ilgili detaylar belli oldu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerine "escort" adı altında ilanlar vererek, yabancı uyruklu şahıslar adına alınmış telefon numaraları üzerinden iletişim kurup buluşma vaadiyle bildirdikleri banka hesaplarına para havaleleri yapılmasını sağlayan ve bu şekilde ülke genelinde çok sayıda müştekiyi dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Denizli, Antalya ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon da 23 şüpheli yakalandı. Alınan ifadeler ve dosya dahilindeki deliller doğrultusunda 7 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

6 aylık yapılan takip, teknik analizler ve 376 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda; toplam 46 ilde tespit edilen 140 vatandaşın mağdur olduğu ortaya çıktı. Yapılan aramalarda ise 49 adet cep telefonu, 62 adet sim kart, 72 adet banka kartı, 20 adet flaş bellek, 5 adet laptop bilgisayar, 52 bin 780 TL, 300 Euro para ve 1 tam, 4 çeyrek altın ile çok sayıda doküman ve ajanda ele geçirildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa