14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan 2 Kişi Tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları şüphesiyle 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailesinin şikayeti üzerine gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinin ardından mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı
TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İddiaya göre, 14 yaşındaki E.E.Ş.'nin davranışlarından şüphelenen ailesi, kızlarının cep telefonunu inceledi. Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti. Aile, Y.Ç. ve H.Ç.Ö. isimli şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.