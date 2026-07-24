14 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurarak öldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde 70 yaşındaki adama ait ruhsatlı tabancayla oynayan ve tabancanın ateş alması neticesinde kendini vuran 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki M.İ., misafir olarak bulunduğu evde F.K. (70) isimli şahsa ait ruhsatlı tabancayı eline aldı. Silahla oynadığı sırada silahın ateş alması neticesinde kendini vuran küçük çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 14 yaşındaki M.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı