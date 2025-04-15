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14 Yaşındaki Çocuk İş Kazasında Hayatını Kaybetti

14 Yaşındaki Çocuk İş Kazasında Hayatını Kaybetti
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Niğde'nin Bor ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında kolunu makineye kaptıran 14 yaşındaki Abdurrahman Ö., hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Niğde'nin Bor ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında kolunu makineye kaptıran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında 14 yaşındaki Abdurrahman Ö., kolunu makineye kaptırarak ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Abdurrahman Ö., bugün Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Kasabası'nda kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. 14 yaşındaki çocuğun yarıyıl tatili öncesi okulu bıraktığı ve geri dönüşüm fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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