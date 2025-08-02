14 İlde DEAŞ Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 14 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 26 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "14 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 26 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 26 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" bilgilerini paylaştı.

Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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