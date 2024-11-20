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13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Yağma" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Yağma" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, "Yağma" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O.A. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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