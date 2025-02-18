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13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Tutuklandı

13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Tutuklandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 13 yıl hapis cezasıyla aranan R.K., emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 13 yıl hapis cezasıyla aranan R.K. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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