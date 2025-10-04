Haberler

13 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Komşusunun motosikletini izinsiz alınca canından oldu

13 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Komşusunun motosikletini izinsiz alınca canından oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 13 yaşındaki Mehmet Alakel, izinsiz aldığı komşusunun motosikletiyle gezerken duvara çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Mehmet Alakel (13), komşusuna ait motosikleti izinsiz alıp gezerken duvara çarpıp hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yukarıkarderesi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Mehmet Alakel komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti izinsiz alarak dolaşmaya çıktı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre motosikletle ilerleyen çocuk, direksiyon kontrolünü yitirip duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. S

ağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Alakel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Canlı anlatım! Derbide Galatasaray'a soğuk duş, kırmızı kart çıktı

Galatasaray'a sahasında soğuk duş! Kırmızı kart
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.