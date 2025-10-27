12 Yıl Sonra Bakkal Cinayetinde Tutuklama
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2012'de bakkalda vurularak öldürülen İlyas Kasım'ın cinayetiyle ilgili 12 yıl sonra gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Karadeniz Ereğli'nin Yalnızçam köyünde 2012'de bakkalda vurularak öldürülen İlyas Kasım'a ilişkin yeniden açılan dosyada gözaltına alınan 3 şüpheliden S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.K. ve N.U. adlı şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa