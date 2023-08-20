12 yıl hapis cezası ile aranan hırsız yakalandı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hakkında 12 yıl 9 ay 19 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 12 yıl 9 ay 19 gün hapis cezası ile aranan R.S.'nin Çerkeş ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan R.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.