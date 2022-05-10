12 yaşındaki Aykut ile yavru keçi 'Saniye'yi, polis kavuşturdu - Haberler

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12 yaşındaki Aykut ile yavru keçi 'Saniye'yi, polis kavuşturdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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12 yaşındaki Aykut ile yavru keçi 'Saniye'yi, polis kavuşturdu

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ve 12 yaşındaki Aykut isimli çocuk, kaybolan yavru keçisini bulmak için polis ekiplerinden yardım istedi.

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ve 12 yaşındaki Aykut isimli çocuk, kaybolan yavru keçisini bulmak için polis ekiplerinden yardım istedi. Polislerin bulduğu keçisi Saniye'ye kavuşan Aykut büyük sevinç yaşarken, polis ekipleri yavru keçiye sahip çıkan başka bir çocuğa da kuzu hediye ederek gönlünü aldı.

Asarlık Polis Merkezine giderek baktığı yavru keçisinin kaybolduğunu belirten 12 yaşındaki Aykut O. ve annesinin şikayeti üzerine Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp keçiyi bulmak için çalışma başlattı. Saniye'nin Asarlık Mahallesi'nde bir ağılda olduğunu tespit eden ekipler, Aykut'u da alarak yavru keçinin bulunduğu yere gitti. Burada Saniye'yi bulan polis ekipleri, yavru keçiyi küçük Aykut'a teslim etti.

Keçiye sahip çıkan çocuk gözyaşlarını tutamadı; polis ekipleri kuzu hediye etti

Aykut ile birlikte Saniye'yi teslim almaya gelen polis ekipleri, burada ağıl sahibi ile görüşünce gerçek ortaya çıktı. Aykut'un babasının, çiftlikten taşınacakları için yavru keçi Saniye'yi ağıl sahibine verdiği, yaklaşık 2-3 gündür de yavru keçiye ağıl sahibinin oğlu Rüzgar'ın sahip çıktığı öğrenildi. Saniye'nin tekrar Aykut'a teslim edilmesi üzerine gözyaşlarını tutamayan Rüzgar'a da polis ekipleri kayıtsız kalmadı. Asarlık Polis Merkezi ekipleri, küçük Rüzgar'a kuzu armağan ederken, Rüzgar kuzunun adını 'Çikita' koydu.

Hem Aykut hem de Rüzgar hayvanlarına kavuştukları için polis ağabeylerine teşekkür etti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Menemen, Asarlık, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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