12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını kim verdi? Gazeteci Nuh Albayrak dünyanın gündemindeki isme dikkat çekti

Türkiye Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda iki günde 12 asker şehit oldu. Saldırı sonrasında bölgeye hava destekli operasyonlar gerçekleştirildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

12 ŞEHİDİN ACISINI HERKESİN YÜREĞİNİ YAKTI

Gazeteci Nuh Albayrak, Pkk'nın hain saldırısını köşesine taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bireyin 12 şehidin acısını yaşadığını vurgulayan Albayrak, saldırının arkasındaki isme dikkat çekti.

DAHA ÖNCE GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Daha önce kendisine tepki gösteren devlet liderlerine Rahatınızın bozulmasını istemiyorsanız susun"diyerek gözdağı veren İsrail Başbakanı Netenyahu'nun saldırıyı komite ettiğini söyleyen Nuh Albayrak şunları söyledi;

"TERÖR TALİMATINI NETANYAHU VERDİ!"

Peki bu alçak oyunu kim yönetiyor dersiniz?

Hatırlıyor musunuz? Gazze kasabı Netanyahu, soykırımı durdurmaya çalışan liderlere "Rahatınızın bozulmasını istemiyorsanız susun" uyarısında bulunmuştu! Biz bu tehdidin, tamamen Arap liderlere yönelik olduğunu düşünmüştük. Netanyahu ikinci şifreyi ise, PKK saldırılarından kısa süre önce, dünya "Free Palestine" sloganlarıyla inlerken, "Free Kürdistan" diyerek vermiş ve "Türkiye, kendi köylerini bombalıyor" demişti!

Bütün bunlardan sonra da, PKK'lı müttefiklerine istihbarat ve silah desteği yağdıran ABD, saldırı talimatı vermişti! Sizce bunlar, peş peşe gelen şehit tabutlarını yeterince açıklamıyor mu? İşte bu yüzden sürekli olarak, PKK ile değil yedi düvelle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. İşte bu yüzden, "PKK karşısında net tavır almamak, etrafımızda dolaşan leş kargalarına destek vermektir" diyoruz!"