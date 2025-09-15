112 Acil Çağrı Merkezi Sistemi'ne Tablet Desteği

112 Acil Çağrı Merkezi Sistemi'ne entegrasyon çalışmaları doğrultusunda Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen tablet bilgisayarlar sayesinde ekipler sahada anlık sorgulama yapabilecek, 112 ihbarlarına daha hızlı müdahale edebilecek. Yeni sistem, özellikle kırsal bölgelerde görev yapan timlerin etkinliğini artıracak.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 112 Acil Çağrı Merkezi Sistemi'ne entegrasyon çalışmaları doğrultusunda, Jandarma Asayiş ve Trafik Jandarması Timlerinin kullanımına sunulmak üzere Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na tablet desteği sağlandı. Tabletler sayesinde jandarma ekipleri, sahada anlık olarak asayiş ve trafik sorgulamaları yapabilecek. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar, eş zamanlı olarak uç noktaya yani tim seviyesine kadar iletilecek. Bu entegrasyon sayesinde ihbarlara müdahale süresi kısalacak, olaylara daha hızlı reaksiyon verilerek vatandaş memnuniyeti artırılacak.

Yeni sistemle birlikte özellikle kırsal bölgelerde görev yapan ekipler, olay yerine ulaşmadan önce kişi ve araç sorgulamaları ile olaylara dair ön bilgileri tabletler üzerinden anında görebilecek. Bu gelişme, operasyonel başarıyı artırmanın yanı sıra güvenlik hizmetlerinin kalitesine de doğrudan katkı sağlayacak.

"İhbarlara anında ulaşılarak zaman kaybı yaşanmıyor"

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Muhammed Emin Tiryaki, yeni sistemin sağladığı katkılara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na verilen tablet bilgisayarlar, 112 Acil Çağrı Hizmetlerindeki kalitenin daha üst seviyeye çekilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu sistem 112 Acil Çağrı Merkezlerince tablet bilgisayarlarımıza gönderilen ihbarlara hızlı reaksiyon gösterilerek, en kısa zamanda olay yerine ve vatandaşlarımıza ulaşmamızı sağlamaktadır. Burada bahsedilen entegrasyon, yeni geliştirilen ve tabletlere yüklenen android işletim sistemine sahip 112 Jandarma Mobil Vaka Takip Sistemi Uygulaması ile gerçekleşmektedir. Bu uygulama sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezlerince alınan ihbarların eş zamanlı olarak sahada görev yapan Jandarma Timlerinin ellerinde bulunan tablet bilgisayarlara aktarılması sağlanmaktadır. 112 Jandarma Mobil Vaka Takip Sistemi ile ihbarlar doğrudan sahada görevli timlere aktarılmakta, timlerin ihbara çıkışı ve olay yerine varış saatleri kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede timlerimizin intikal ve reaksiyon sürelerinin iyileştirilmesi sağlanmıştır. Daha önceden de belirtildiği gibi, 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne gelen ihbarlar 112 Jandarma Mobil Vaka Takip Sistemi Uygulaması sayesinde anında elimizde bulunan tabletlere aktarılmaktadır. Önceki sistemde ihbarlar devriyelerimize telefon ve telsiz gibi iletişim araçları ile bildirilmekte iken, şu anda tüm ihbarlar timlerimize tahsis edilen tabletler sayesinde sahadaki en uzak bölgede görevlendirilen devriyelerimize dahi anlık olarak ulaştırılmaktadır."

Asayiş Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Veysel İbrahim Salman ise, olay yerlerine intikal sürelerinin gerçekçi bir şekilde tespit edildiğini vurgulayarak, "Bu entegrasyon neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezlerince alınan ihbarlara hızlı müdahale edilmesi, Acil Çağrı Merkezlerince oluşturulan Vaka Formlarının doğrudan ilgili timlerin ekranına gönderilmesi ve bizzat olay yerinde eksiksiz bir şekilde doldurulması, ayrıca devriyelerin olay yerine intikal sürelerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi sağlanmıştır. Tabletlerimizde bulunan diğer uygulamalar sayesinde araç ve şahıs sorgulamalarının yanında devriyelerimizin anlık konum bilgilerine kadar birçok konuda sorgu yapabilme yeteneğimiz bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi. - AĞRI