Haberler

11 yıllık firari, özel ekibin 6 aylık takibiyle bitti

11 yıllık firari, özel ekibin 6 aylık takibiyle bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firarda olan A.S. isimli şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Zanlı, '12 Yaşını Tamamlamamış Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan aranan bir isimdi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş cezası bulunan şahsın kentte bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Kurulan özel ekibin 6 aylık titiz çalışması sonucunda hakkında "12 Yaşını Tamamlamamış Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan A.S. (39), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti