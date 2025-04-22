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11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

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Samsun'da, adam öldürmek suçundan yargılanarak 11 yıl 8 ay hapis cezası alan A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürme suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da adam öldürmek suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de adam öldürmek suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan A.D.(52), hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan A.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan A.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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