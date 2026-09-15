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11 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari İstanbul’da yakalandı

11 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari İstanbul’da yakalandı
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Gümüşhane’de kendisini kamu görevlisi ve banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul’da yakalandı.

Gümüşhane'de kendisini kamu görevlisi ve banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul'da yakalandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında H.Y.'nin İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine İstanbul'a görevlendirilen JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla H.Y. yakalandı.

Gümüşhane'de işlediği dolandırıcılık suçu nedeniyle hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bakırköy Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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