11.Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kilis'te tahliyeler başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan 11. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan 11. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler başladı.

Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte akşam saatlerinden itibaren ceza infaz kurumunda tahliye işlemleri devam ederken, gece saatlerinde de tahliyeler sürüyor. hükümlü yakınları büyük mutluluk yaşadı. Ceza infaz kurumunun önünde bekleyen aileler, düzenlemeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tahliye olan bazı hükümlüler özgürlüklerine kavuşmanın sevincini yaşarken, tahliye edilen bir kişi ise evleneceğini ve bundan sonraki hayatında işine gücüne bakacağını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
