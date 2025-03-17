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11 Göçmenin Ölümüne Sebep Olan Zanlı İzmir'de Yakalandı

11 Göçmenin Ölümüne Sebep Olan Zanlı İzmir'de Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde göçmenlere ait botun batması sonucu 11 kişinin ölümüne neden olan ve 61 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı B.A., İzmir'de yakalandı. 9 yıldır ağabeyinin kimliğini kullanarak saklandığı belirlendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmenlere sağladığı botun batması sonucu çoğu çocuk 11 kişinin ölümüne sebep olmaktan 61 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı İzmir'de yakalandı. Zanlının 9 yıldır ağabeyinin kimliğini kullanarak saklandığı ortaya çıktı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarından çok sayıda kaydı bulunan, 2016 yılında Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçırdığı esnada göçmenlere vermiş olduğu botun dalgalardan dolayı batmasıyla 11 kişinin ölümüne sebep olduğu için hakkında yargı süreci başlayan B.A.'nın Buca'da olduğunu belirledi. Yaşanan olayla ilgili hakkında 61 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.A.'nın izini süren polis ekipleri, 15 gün boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.

9 yıldır ağabeyinin kimliğiyle saklanıyormuş

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışma sonucu B.A., saklandığı arkadaşının evinde yakalandı. Zanlının ağabeyinin kimliğini kullanarak saklandığı belirlendi. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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