Esenyurt'ta 11 Araçlı Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

İstanbul Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu'ndan 11 aracın karıştığı 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Haramidere mevkii TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelmişti. İddiaya göre 24 FT 3337 plakalı kamyonetin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu ardından gelen 10 araç da kazaya karışmış 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araçların art arda birbirine çarpma anı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı