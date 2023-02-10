108 saat sonra kurtarılan kadından ilk soru: 'Eşim yaşıyor mu?'

Hatay'ın Antakya ilçesinde 108 saat sonra enkaz altından kurtarılan kadının sağlık ekiplerine ilk sorusu "Eşim yaşıyor mu?" oldu. Diğer taraftan sağlık personeline deprem anında yaşadıklarını da anlatan Güneş ; "Gece 3 gibi kalktım bir bardak su içtim. Yanımda da bir parça kahve vardı onu yedim. Demek ki onların faydası olmuş. Allah tarafından. Hiç acıkmadım sadece susadım" dedi.

Pazartesi sabaha karşı yaşanan 7.7 şiddetindeki depremin beşinci gününde ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesinde bulunan Emlak Bankası Evleri enkazında Burdur İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Timi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma Timi ve Kore'den gelen arama kurtarma ekibinin teknolojik destek verdiği kurtarma operasyonunda 62 yaşında Selma Güneş enkaz altından çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan Selma Güneş'in ilk sorusu "Eşim yaşıyor mu, yaşamıyorsa benim yaşamamın anlamı yok" oldu?

"Eğer eşim yaşamıyorsa yaşamamın hiçbir anlamı yok"

Ekipler tarafından Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansı ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Selma Güneş'in ambulans içerisinde sağlık personeli ile sohbeti kameralara yansıdı. Selma Güneş ambulans içerisinde sağlık personeline; "Çok şükür bunda da ölmedim. Hayret bir şey" dedi. Sağlık personelinin kendini nasıl hissettiğini sormasının ardından Güneş; "Eğer eşim yaşamıyorsa yaşamamın hiçbir anlamı yok" diyerek kendi acısını unutup eşinin peşine düştü.

"Yanında da bir parça kahve vardı onu yedim"

Ambulansta sağlık personeline deprem anında yaşadıklarını da anlatan Güneş; "Gece 3 gibi kalktım bir bardak su içtim. Yanında da bir parça kahve vardı onu yedim. Demek ki onların faydası olmuş. Allah tarafından. Hiç acıkmadım sadece susadım" dedi. Ayrıca deprem ile ilgili olarak; "Beşik gibi sallandık, dolaplar üzerimize düştü. Saklanmaya zamanımız olmadı. Depremi hissedince hemen kalktım annem öbür divanda yatıyordu. 'Anne kalk deprem oluyor' dedim elini tuttum, o anda dolaplar üzerimize düştü. Ben tabana düştüm, annem de divanın üzerine düştü" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Sağlık çalışanlarıyla bir süre daha muhabbet eden Selma Güneş depremin nerelerde olduğunu kaç şiddetinde olduğunu sorarak yaşadıkları afet ile ilgili bilgiler almaya çalıştı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Güneş burada tedavi altına alındı. - BURDUR