10 Yıldır Kayıp Adamın Arkadaşı Cinayet Şüphesiyle Tutuklandı

10 Yıldır Kayıp Adamın Arkadaşı Cinayet Şüphesiyle Tutuklandı
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Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği ihtimaliyle başlatılan soruşturmada, arkadaşı Bayram A. tutuklandı. İki diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 yıldır kayıp olan 32 yaşındaki adamın arkadaşı cinayet şüphesiyle tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da 10 yıl önce kaybolan şahsın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şahsın arkadaşı tutuklanırken, eski eşi ve diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 10 yıl önce ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Ailenin bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçen Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., belde sakinlerinden Bekir B. ve Bayram A. hakkında işlem başlattı. Şüpheliler, salı günü İstanbul'daki televizyon kanalının canlı yayını sırasında gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi.

Kayıp Çetin'in arkadaşı tutuklandı

Emniyette 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çetin'in arkadaşı Bayram A., "kasten adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Derya K. ve Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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