10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan Y. Ş. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ş. Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Samsun'da 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan Y. Ş. (40) Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ş., Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı

Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.