10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

Samsun'da 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan Y. Ş. (40) Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ş., Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN