10 Yaşındaki Otizmli Onurcan Özdemir'in Cansız Bedeni Bulundu

10 Yaşındaki Otizmli Onurcan Özdemir'in Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. 16 gün süren aramalardan sonra aile tarafından da teşhis edilen cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Onurcan Özdemir'in cansız bedeni adli tıpa getirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, olay yeri ve ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk işlemlerin ardından detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, Fırat Nehri'nde bulundu. Ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken kaybolan küçük Onurcan'ın cansız bedeni 16. gün bulundu. Cenaze baba Mesut Özdemir tarafından da teşhis edildi.

Cenaze, detaylı otopsi için adli tıpa getirildi

10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde ve Araban İlçe Devlet Hastanesi'nde tamamlanan ilk incelemelerin ardından detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin, yapılacak otopsinin ardından yarın öğle namazını müteakip Araban kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Definecilerle ilgili şehir efsanesini bitiren görüntü
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit

İsrail'den Gazze yolundaki yardım gemisine tehdit
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 yenerek Milletler Ligi'nde 4'te 4 yaptı

Filenin Sultanları, Çin'i altın sette yenerek VNL'de 4'te 4 yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.