10 Yaşındaki Çocuğuna Araç Kullandıran Babaya 21 Bin TL Ceza

10 Yaşındaki Çocuğuna Araç Kullandıran Babaya 21 Bin TL Ceza
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10 Yaşındaki Çocuğuna Araç Kullandıran Babaya 21 Bin TL Ceza
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Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran C.Ö.'ye toplam 21 bin 656 TL ceza kesildi. Olay, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ihbar sonucu ortaya çıktı. Şahıs, psikoteknik raporu almak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edilirken, aracı trafikten men edildi.

10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı: 21 bin TL cezayı yedi
KAYSERİ - Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran şahsa 21 bin 656 TL ceza yazıldı. Kayseri'de yaşayan C.Ö., 10 yaşındaki oğluna aracını vererek trafiğe çıkarttı. C.Ö., o anları sosyal medya hesabında paylaşınca vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit etti. Araç şoförüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 656 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edilirken, araç trafikten men edildi.Ayrıca, C.Ö. hakkında hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından gerekli adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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