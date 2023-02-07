10 kişinin enkaz altında kaldığı bölgede umutlu bekleyiş sürüyor

MALATYA - Kahramanmaraş'taki ikinci büyük depremde yıkılan Malatya'nın Bostanbaşı Mahallesi'nde iki binada umutlu bekleyiş sürüyor.

Saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri ve gönüllülerin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkaz altında bulunanların yakınları kendi imkanlarıyla bir ses ararken, iş makineleri de çalışmalara destek veriyor. Bostanbaşı Mahallesi'nde 10 kişinin enkaz altında kaldığı iki binada umutlu bekleyiş sürüyor.