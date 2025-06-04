10 İl Merkezli Operasyon: 93 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında toplam 93 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "10 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa