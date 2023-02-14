Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 bin 500 kişinin barınacağı konteyner kent alanında çalışmalar başladı

3. Sayfa Haberleri

10 bin 500 kişinin barınacağı konteyner kent alanında çalışmalar başladı

Malatya'da 180 bin metrekare arazi üzerinde oluşturulan ve ilk etapta 2 bin 100 konteynerin kurulacağı alanda, dolgu ve altyapı çalışmaları başladı.

Malatya'da 180 bin metrekare arazi üzerinde oluşturulan ve ilk etapta 2 bin 100 konteynerin kurulacağı alanda, dolgu ve altyapı çalışmaları başladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çerçevede depremden hemen sonra başlatılan geçici barınma imkanı sağlayan konteyner kentin kurulum çalışması, Malatya Teknopark alanının yanındaki 180 bin metrekare alan üzerinde başladı. İlk etapta 2 bin 100 konteyner kurulması planlanan bölgede zemin ve altyapı çalışması hızlı bir şekilde sürürken, en geç 1 ay içerisinde konteyner kentin bitmesinin planlandığı belirtildi. - MALATYA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title