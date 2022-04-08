1 milyar 200 milyon akış sağlayan 34 şüpheli tefeci adliyeye sevk edildi - Haberler

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1 milyar 200 milyon akış sağlayan 34 şüpheli tefeci adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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1 milyar 200 milyon akış sağlayan 34 şüpheli tefeci adliyeye sevk edildi Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı tefeci operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

1 milyar 200 milyon akış sağlayan 34 şüpheli tefeci adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı tefeci operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon akış gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu olanlar ile nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yapan, tefecilik suçunu işleyen, yasadışı faaliyetleriyle Bankacılık Kanuna Muhalefet eden şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin, 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon para akışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman' da, suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet fişek, 4 adet şarjör, çok sayıda senet, 3'ncü şahıslar adına kredi kartı, pos slipleri, ajandalar ve not defterleri ele geçirildi.

1 milyar 200 milyon akış sağlayan 34 şüpheli tefeci adliyeye sevk edildi

1 milyar 200 milyon akış sağlayan 34 şüpheli tefeci adliyeye sevk edildi

1 milyar 200 milyon akış sağlayan 34 şüpheli tefeci adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Gündüz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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