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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e Yürüyüşe Polis Müdahalesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e Yürüyüşe Polis Müdahalesi
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Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Göstericiler gözaltına alındı.

Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Göstericiler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beşiktaş ve Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen şahıslar bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan grup, polisin tedbir amaçlı kurduğu barikatı aşmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermezken, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Öte yandan, Mecidiyeköy'de toplanan grup ise Taksim'e yürümeye çalışırken kurulan barikatları geçmeye çalıştı. Ekipler her iki ilçede de uyarılara rağmen dağılmayan grupta yer alanları gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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